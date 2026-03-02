Balcıoğlu'ndan 'Atatürk Evi' Müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bugün gerçekleştirilen Atatürkçü Düşünce Derneği Silivri Şubesi Kongresi’nde konuştu. Kongrede görev değişimine değinen Balcıoğlu, bayrağı devreden yönetime teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

“Cumhuriyet En Büyük Değerimiz”

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bedellerle kurulduğunu vurgulayan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyonun yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Balcıoğlu, Atatürk’ün ideallerini yaşatmanın önemine dikkat çekti.

“Silivri’de Güveni ve Sosyal Adaleti Güçlendirdik”

Yerel yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, Silivri’de tarihi bir oy oranıyla göreve geldiklerini hatırlattı. Halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Balcıoğlu, dezavantajlı gruplar, emekliler, öğrenciler, gençler ve kadınlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Silivri Birlikte Güzel” anlayışının bir seçim sloganı değil, 35 mahallede hissedilen ortak bir yaşam kültürü olduğunu dile getiren Balcıoğlu, ilçede barış, huzur ve dayanışmayı kalıcı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Silivri’ye Atatürk Evi Geliyor

ADD’nin Silivri’deki ilk kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Balcıoğlu, mevcut alanın yetersizliğine işaret ederek ilçeye yakışır bir “Atatürk Evi” projesi üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Söz konusu merkezin gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara açık bir kültür ve buluşma alanı olacağını ifade etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak derneğin yanında olmaya devam

