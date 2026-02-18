Balcıoğlu'ndan Kültür Merkezi Müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Metropol FM’deki canlı yayında Gençlik ve Kültür Merkezi’nin 2026 yatırım programıyla tamamlanıp açılacağını açıkladı.

Seçim sonrası ilk canlı yayın

Metropol FM’de Kamil Bilici’nin sunduğu “Bi Gündem” programına konuk olan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, seçimden sonraki ilk canlı yayında belediyenin yol haritasını ve önceliklerini anlattı. Balcıoğlu, 35 mahallede sahadan kopmadan yürüttükleri sürecin sandığa “yüksek bir teveccüh” olarak yansıdığını ifade ederek, “kazananın Silivrili hemşehriler” olduğunu vurguladı.

“Vaat listesi değil, insanın hayatı”

Balcıoğlu, belediyeciliğin yalnızca proje takvimine indirgenemeyeceğini belirterek sosyal destek eksenli yaklaşımı öne çıkardı. “Okul yolunu altınla kaplasanız da beslenme çantası boşsa kıymeti yok” sözleriyle, hizmet üretiminde önceliğin vatandaşın sofrasına ve huzuruna dokunan işler olduğunu dile getirdi. Ekonomik koşulların belediyeler üzerindeki baskısına dikkat çeken Balcıoğlu, yapılamayan ya da ertelenen işlerde gerekçenin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını söyledi.

“Silivri Hizmet İttifakı” vurgusu

Kurumlar arası uyumu “Silivri Hizmet İttifakı” olarak tanımlayan Balcıoğlu; bakanlıklar, valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içinde çalıştıklarını kaydetti. “Kaynağın tamamı vatandaşın vergisi” hatırlatması yapan Balcıoğlu, siyasi çekişme yerine hizmet ortaklığını esas aldıklarını belirtti.

Kültür Merkezi için net takvim: 2026

Silivri’de uzun süredir gündemde olan Gençlik ve Kültür Merkezi projesine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Balcıoğlu, göreve geldiklerinde projede ekonomik planlama ve maliyet haritasının netleşmediğini, kaba inşaat seviyesinin ise düşük kaldığını söyledi. Belediyenin öz kaynaklarıyla kaba inşaatın tamamlandığını belirten Balcıoğlu, ince işçilik ve teknik donanım için İBB ile protokol yapıldığını, projenin İBB’nin 2026 yatırım programına dahil edildiğini açıkladı. Merkezin; sahne, atölyeler, kütüphane, etüt alanları ve çok amaçlı salonlarla Silivri’nin kültürel yaşamında “lokomotif” rol üstleneceğini ifade etti.

Basına yaklaşım: “Eleştiriyle iftirayı ayırıyoruz”

Yerel basına dair değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, yapıcı eleştiriyi yönetim açısından “yol gösterici” gördüğünü, ancak eleştiri maskesi altında yürütülen “iftira ve algı” çalışmalarına mesafe koyduğunu söyledi. Sürece dair bilgi talep eden gazetecilere kapısının açık olduğunu belirten Balcıoğlu, şeffaflık ilkesini öne çıkardı.

“Vicdan Belediyeciliği”nin çerçevesi

Balcıoğlu, “Vicdan Belediyeciliği”ni; ihtiyaç sahibinin kapısını çalmak, öğrencinin beslenmesini ve bursunu takip etmek, gençlerin hayalini büyütmek ve sosyal belediyeciliği güçlendirmek olarak tanımladı. Yayında; Kent Lokantası, kız öğrenci yurdu, kreş, ücretsiz HPV aşısı desteği, kahvaltı/çorba destekleri, e-spor merkezi, emekli lokalleri, taziye evi, Gaziler Evi ve çeşitli sosyal tesis düzenlemeleri gibi başlıklar “ilkler” arasında sıralandı.

Ramazan hazırlıkları: İftar çadırı ve evlere sıcak yemek

Programın kapanışında Ramazan mesajı veren Balcıoğlu, sahilde kurulacak iftar çadırıyla her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmayı hedeflediklerini, aşevinin tam kapasite çalışacağını ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerinin ulaştırılacağını söyledi. İlçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarının tamamlandığını, Ramazan boyunca dini ve kültürel programların da planlandığını belirtti.