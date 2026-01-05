Balcıoğlu'ndan Mecliste Net Mesaj: 'Borçla Aldık, İnsan Odaklı Hizmetle Ayağa Kaldık'

Silivri Belediyesi Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi’nde konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, göreve geldiklerinde belediyeyi yaklaşık 1,5 milyar TL borçla devraldıklarını belirterek, buna rağmen sosyal belediyecilikten geri adım atmadıklarını vurguladı. Balcıoğlu, “Parayı yönetmek kolay, parasızlığı yönetmek zordur. Biz bu zorluğu yönetirken hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Muhalefet Olmadan Demokrasi Olmaz”

Konuşmasında muhalefetin rolüne de değinen Balcıoğlu, eleştirileri önemsediklerini belirterek, “Bir kuş iki kanatla uçar. Olumlu her eleştiriyi başımızın üstünde tutarız” ifadelerini kullandı.

Personel ve Sosyal Destek Vurgusu

Belediye personeline yönelik eleştirilere yanıt veren Balcıoğlu, göreve geldikten sonra çalışanlara yüzde 90’a yakın zam yapıldığını söyledi. Sosyal destek projelerine de değinen Balcıoğlu; öğrencilere burs, sabah çorbası, kent lokantası, evde sağlık ve temizlik hizmetleri, HPV aşısı, hasta nakil hizmetleri ve sosyal yardımların sürdüğünü aktardı.

Eğitim, Gençlik ve Spor Yatırımları

Silivri Eğitim Akademisi, kız yurdu, e-spor merkezi, spor sahaları ve gençlik-kültür merkezi projeleri hakkında bilgi veren Balcıoğlu, 2026 yatırım programında önemli projelerin yer aldığını açıkladı.

Tarım ve Üreticiye 120 Milyon TL Destek

İBB iş birliğiyle çiftçi ve üreticilere 120 milyon TL destek sağlandığını belirten Balcıoğlu, “Biz sadece tohum değil, umut ekiyoruz” dedi.

Altyapı, Kentsel Dönüşüm ve Afet Hazırlığı

35 riskli yapının yıkıldığını, binlerce kişiye afet bilinci eğitimi verildiğini aktaran Balcıoğlu, kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarının koordinasyon içinde sürdüğünü kaydetti.

Konuşmasını “Bu makam bize emanet. Siyasi görüşüne bakmadan her hemşehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamlayan Balcıoğlu, 2026 yılında da hizmet ve yatırımların artarak süreceğini vurguladı.