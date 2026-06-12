Balcıoğlu'ndan Silivrililere Mesaj: 'Alnım Açık, Başım Diktir'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şahsı ve belediye ile ilgili yürütülen soruşturma sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Görev süresi boyunca kamu görevinin onurunu korumak için çalıştığını vurgulayan Balcıoğlu, “Bugüne kadar Silivri’nin yüzünü yere eğdirecek, hemşerilerimin vicdanını incitecek hiçbir kararın altına imza atmadım. Alnım açık, başım diktir” ifadelerini kullandı.

Başkanlık makamında ve belediyede gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığını belirten Balcıoğlu, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf şekilde ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

“Silivri Halkının Vicdanına Güvenim Tam”

Silivri halkının iradesiyle göreve geldiğini belirten Balcıoğlu, kendisine verilen her oyun ve duyulan güvenin sorumluluğunu taşıdığını kaydetti. Çocuklar, gençler, emekliler, kadınlar, üreticiler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalıştıklarını ifade eden Balcıoğlu, “Vicdan belediyeciliği anlayışını büyüttük” dedi.

Belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü vurgulayan Balcıoğlu, tüm birimlerin görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Sağduyu Çağrısı Yaptı

Açıklamasında vatandaşlara sağduyu çağrısında da bulunan Balcıoğlu, provokasyonlara ve bilgi kirliliğine itibar edilmemesini istedi. Gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını ifade eden Balcıoğlu, adalete ve Silivri halkının vicdanına güvendiğini söyledi.

En kısa sürede yeniden görevinin başına döneceğini belirten Balcıoğlu, açıklamasını “Benim yolum bellidir: Halka hizmet, adaletle, vicdanla belediyecilik” sözleriyle tamamladı.