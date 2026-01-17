Balcıoğlu'ndan Silivrispor'a Güçlü Sahiplenme: 'Bu Kulüp Hepimizin Ortak Değeridir'

Silivrispor Genel Kurulu’nda konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kulübün sahipsiz olmadığını vurgulayarak yeni yönetime hem maddi hem manevi destek sözü verdi.

Silivrispor’un olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, salonda bulunan taraftarlar, yöneticiler ve spor kamuoyuna net mesajlar verdi. Kulüp yönetiminin fedakârlıkla yürütüldüğüne dikkat çeken Balcıoğlu, spor kulübü yöneticiliğinin yalnızca bir görev değil, ciddi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Öne Çıktı

Konuşmasında, yöneticilerin hem zamanlarından hem maddi imkânlarından feragat ederek Silivrispor için emek verdiğini vurgulayan Balcıoğlu, “Burada samimiyetle duygularını paylaşan, hesap veren bir yönetim anlayışı görüyoruz. Bu şeffaflık beni son derece mutlu ediyor” dedi. Kısa sürede üçüncü kez kongre yapılmasına da değinen Balcıoğlu, yaşanan sürecin zorluklarına rağmen kimsenin kötü niyet taşımadığını, tüm başkan ve yöneticilerin Silivrispor için elinden geleni yaptığını belirtti.

“İstenen Olmak Cesaret İşidir”

Balcıoğlu, “isteyen değil, istenen olmak” vurgusuyla Nuri Çolakoğlu’nun camianın ortak adayı olarak öne çıktığını söyledi. Zor bir ekonomik dönemde kulüp başkanlığına talip olmanın ciddi bir cesaret gerektirdiğini dile getiren Balcıoğlu, Çolakoğlu’nun geçmişte de Silivrispor için maddi ve manevi fedakârlıklar yaptığını hatırlattı.

Silivrispor Siyasetin Üzerindedir

Silivrispor’un kentin ortak paydası olduğunu ifade eden Balcıoğlu, kulübün tüm siyasi görüşleri bir araya getiren, birleştirici bir kimliğe sahip olduğunun altını çizdi. “Hangi görüşten olursa olsun Silivrispor bu kentin ortak değeridir. Galip geldiğinde hepimiz seviniyor, mağlup olduğunda hepimiz üzülüyoruz” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediyeden Net Destek Taahhüdü

Belediye Başkanı olarak kulübü yalnız bırakmayacaklarını açıkça ifade eden Balcıoğlu, desteğin sadece sözle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Silivrispor’un tek bir yönetimin ya da kişinin omuzlarına yüklenemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Balcıoğlu, “Bu şehir güçlü bir aile. Gerektiğinde taşın suyunu çıkarırız” dedi. Geçmiş dönemlerde görev yapan Akgün Duru, Serdar Başkan ve Murat Yıldız’a da emekleri için teşekkür etti.

“Anahtar Yok, Bu Kulüp Sahipsiz Değil”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde, Silivrispor’un sahipsiz olduğu yönündeki iddialara sert çıkan Balcıoğlu, “Anahtar yok. Silivrispor bu şehrin baş tacıdır. Kapattırmayız, sahipsiz bırakmayız” ifadelerini kullandı. Kulübün özellikle çocuklar ve gençler için hayal kurma alanı olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, profesyonel ligde mücadele eden Silivrispor’un kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Balcıoğlu, konuşmasını Nuri Çolakoğlu ve yönetimine başarı dilekleriyle tamamlayarak, Silivrispor’un her koşulda yanında olacaklarını güçlü ifadelerle kamuoyuna ilan etti.