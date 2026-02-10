Balcıoğlu'ndan TÜRAM Tartışmalarına Net Mesaj 'Eleştiri yanlış yere çekildi'

Dün akşam gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, meclis toplantısında dile getirdiği üretim ve tarım vizyonunun yanlış yorumlandığını belirterek, TÜRAM projesinin ortaya çıkışında Özcan Işıklar’ın önemli katkısı olduğunu ifade etti. Uzun yıllar aynı yönetim anlayışı içerisinde görev yaptıklarını hatırlatan Balcıoğlu, “Birlikte emek verdiğimiz, tuğlasını birlikte koyduğumuz bir eseri hedef almak söz konusu olamaz” dedi.

“Eleştiri yanlış yere çekildi”

Konuşmasında, mecliste kullandığı ifadelerin tarım konusunda sahaya yabancı olup eleştiri yapanlara yönelik olduğunu dile getiren Balcıoğlu, sözlerinin eski belediye yönetimine yönelik olmadığına dikkat çekti. Özcan Işıklar’ın Silivri’de sosyal demokrat belediyeciliğin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Balcıoğlu, mevcut yönetimin bu vizyonu büyüterek sürdürdüğünü söyledi.

“Kardeş kavgasına zaman yok”

Parti içi tartışmaların büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Balcıoğlu, ekonomik ve sosyal zorlukların yaşandığı bir dönemde enerjinin hizmet üretmeye yöneltilmesi gerektiğini ifade etti. CHP’nin “baba ocağı” olduğunu belirten Balcıoğlu, örgüt üyelerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak, sosyal belediyecilik anlayışının yalnızca Silivri’de değil Türkiye genelinde yayılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda partililere sahada yapılan hizmetleri anlatma çağrısı yapan Balcıoğlu, belediye kaynaklarının halk için kullanıldığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.