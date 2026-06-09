Balcıoğlu'ndan Yaz Mesaisi Mesajı: Hedef Daha Hızlı Hizmet

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaz dönemine girilirken belediyenin hizmet süreçlerini değerlendirmek amacıyla başkan yardımcıları, birim müdürleri ve birim sorumlularıyla bir araya geldi. Toplantıda devam eden çalışmalar, hizmet planlamaları ve kurumsal kapasitenin etkin kullanımı ele alındı.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, sahadaki çalışmaların daha verimli yürütülmesi, vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü.

“Saha hâkimiyetimizi güçlendireceğiz”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, Silivri’ye daha etkin hizmet sunabilmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Balcıoğlu açıklamasında, “Silivri’mize daha hızlı, daha planlı ve daha etkin hizmet sunmak için saha hâkimiyetimizi, kurum içi koordinasyonumuzu ve sonuç odaklı çalışma anlayışımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz net: Silivri’ye hizmet, hemşehrilerimize çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.

Yaz dönemi çalışmaları değerlendirildi

Belediye yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yaz aylarında yoğunlaşacak hizmetlerin planlaması yapılırken, ilçenin farklı mahallelerinde devam eden çalışmaların son durumu da gözden geçirildi.