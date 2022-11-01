Balcıoğlu 'Silivri'mizin kurtuluşunu kutlu olsun'

Balcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün emrindeki şanlı ordumuz, milletimizin koşulsuz desteği sayesinde düşmanı topraklarımızdan defetmiş; 2 yıldan uzun süre işgal altında kalan Silivri'miz, 1 Kasım 1922 tarihinde kurtuluşunu ilan etmiştir. Kutlu olsun. Bugün bizlerin görevi ise emanet aldığımız şehrimizi, kurucu değerler ışığında, gelecek nesillerin yaşamaktan daha da mutluluk duyacağı bir şehir haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda mücadelemiz gücümüz yettiğince devam edecektir”