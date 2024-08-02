Balcıoğlu 'Silivrililerin bu tür manipülasyonlara karnı tok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in devraldıkları belediyelerin borçları ile ilgili açıklamasından sonra Silivri Belediyesi'nin borcu ile ilgili tekrardan alevlenen tartışma ve haberler üzerine Başkan Bora Balcıoğlu yazılı bir açıklamada bulundu.

BALCIOĞLU: AÇIKLAMALAR ÇARPITILARAK, YANILTICI İFADELER KULLANILMIŞTIR

Balcıoğlu'nun açıklaması şöyle: “Kıymetli Silivrililer ve Değerli Kamuoyu, son günlerde bazı yerel gazetelerde ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde, CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek'in açıklamaları çarpıtılarak, Silivri Belediyesi'nin borçlarının 1 milyar 503 milyon 295 bin TL olduğu iddiasının doğru olmadığı ve bu borcun aslında 462 milyon TL olduğu yönünde yanıltıcı ifadeler kullanılmıştır. Bu durum, kamuoyunda büyük bir yanlış anlaşılmaya ve haksız bir algı operasyonuna yol açmaktadır.

“ZEYBEK, CHP'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELERİN YALNIZCA SGK VE VERGİ BORÇLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİR”

Öncelikle, bu tür yanıltıcı ve kasıtlı haberlerle kamuoyunu meşgul edenlerin amacını anlamak zor değildir. Genel Başkan Yardımcımız Sn. Gökan Zeybek, yaptığı basın açıklamasında, CHP'nin kazandığı belediyelerin yalnızca SGK ve vergi borçlarına dikkat çekmiştir. Diğer borçlar bu hesaba katılmamıştır. Yani, açıklanan rakamlar belediyelerin toplam borcunu değil, sadece SGK ve vergi borçlarını kapsamaktadır.

Örneğin, Keçiören Belediyesi asıl borcunu 1 milyar 755 milyon TL olarak açıklamıştır. Ancak Genel Başkan Yardımcımız, Keçiören Belediyesi'nin SGK ve vergi borçlarını 1 milyar 398 milyon TL olarak belirtmiştir. Yani, bu borçlar yalnızca SGK ve vergi borçlarıdır, toplam borç yükü değildir.

“TOPLAM BORÇ YÜKÜMÜZ 1 MİLYAR 503 MİLYON 295 BİN TL'DİR”

Silivri Belediyesi'ne gelirsek, bizim toplam borç yükümüz 1 milyar 503 milyon 295 bin TL'dir. Bir kez daha altını çizerek belirtiyorum: Borç yükümüz 1 milyar 503 milyon 295 bin TL'dir ve bu borç yükü; İller Bankası, yapılandırmalar, resmi kurumlar kamu idare payları, personel tazminatı, firma borçları, teminat ve emanetler, vergi dairesi ve belediye iştirakleri borçlarını içermektedir. Bu kalemlerin hepsi toplam borç yükümüzü oluşturmaktadır.

“SİLİVRİLİLERİN BU TÜR MANİPÜLASYONLARA KARNI TOK”

Amacımız, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bu yanlış algıları kesin bir dille düzeltmektir. Yayımlanan yanlış bilgilerin derhal düzeltilmesini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ilgili gazetelerden talep ediyoruz. Kimse Silivrililerin aklını ve vaktini bu tür algı oyunlarıyla çalmaya kalkmasın. Silivrililerin bu tür manipülasyonlara karnı tok! Bu gerçeği görmek istemeyenlere, 31 Mart seçim sonuçlarına dönüp bakmalarını ve şapkalarını önlerine koyup düşünmelerini öneriyorum. Okunmak için komik işlere girenler, kendilerini komik duruma düşürmekten öteye gidemezler.

“BASIN MENSUPLARININ DAHA DİKKATLİ VE SORUMLU BİR YAYINCILIK ANLAYIŞI BENİMSEMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Son olarak, bu tür yanıltıcı haberlerin tekrarlanmaması için basın mensuplarının daha dikkatli ve sorumlu bir yayıncılık anlayışı benimsemelerini bekliyoruz. Doğruluk, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleriyle hareket eden basının demokrasimizin temeli olduğunu unutmamalıyız.

Saygılarımla”