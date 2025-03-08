Balcıoğlu: Tarihine sahip çıkmayan, geleceğini sağlam inşa edemez

Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği ile “Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet” projesi kapsamında restorasyonu gerçekleştirilen Selimpaşa'daki tarihi çeşmelerin açılış töreni gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği ile restorasyonu gerçekleştirilen Selimpaşa'daki iki tane Havuzlu Çeşme ve bir tane Anıt Çeşme'nin açılışı yapıldı. İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri katılanlar arasındaydı.

TOĞAN: SELİMPAŞA ÇOK MÜSTESNA BİR YERE SAHİP

Açılışta konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Selimpaşa'nın Silivri'de çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Selimpaşa, Silivri'de çok müstesna bir yere sahip. Buraya geldiğimiz zaman kendimizi bir Ege kasabasında, farklı bir coğrafyada hissediyoruz. Bu havayı alıyoruz. Otantik yapıları, insanları, coğrafyası, denizi, havası ve toprağıyla çok özel” şeklinde konuştu.

“RESTORASYONLAR DEVAM EDECEK”

Selimpaşa'daki bu çeşmelerin, yeniden hayat bulmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Toğan, “Yıllar boyunca yıpranmış ve bir kenara itilmiş bu yapıların, aslına uygun olarak restore ediliyor olması bizleri de sizlerle birlikte ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Toğan, Valilik ve belediye arasında yapılan “Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet” projesinin, hem Silivri hem de Selimpaşa'da bu ve benzeri eserlerin restorasyonunun devam edeceğini belirtti.

BALCIOĞLU: GEÇMİŞİN İZLERİNİ BUGÜNE TAŞIYAN NADİDE YAPILAR

Başkan Balcıoğlu, tarihî mirasları koruyarak geleceğe taşımaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Silivri'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihî değerleriyle de özel bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, çok önemli üç çeşmeyi restore ederek yeniden vatandaşların hizmetine sunduklarını duyurdu.

Selimpaşa'da bulunan çeşmelerin yalnızca su ihtiyacını karşılayan yapılar değil, aynı zamanda yıllarca mahalle kültürünün bir parçası olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan bu çeşmeler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan nadide yapılardır. Uzun yıllar ihmal edilen bu eserleri, aslına uygun şekilde restore ederek Silivri'mize yeniden kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin "Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet" projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın sağladığı ödenek desteğiyle hayata geçirdiklerini kaydetti. Daha önce Alibey Mahallesi'ndeki Adem Hoca Çeşmesi'ni de bu proje kapsamında restore ettiklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, şimdi de Selimpaşa'da üç tarihi çeşmenin aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini vurguladı.

"HER KURUMLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göreve geldiğinde söylediği“Silivri'nin muhafızı olacağım, bu toprakların tarihine, kültürüne ve mirasına sahip çıkacağım” sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Silivri Mirası Canlandırma Projesi kapsamında, ilçemizin tarihi yapılarıyla ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarihine sahip çıkmayan, geleceğini sağlam inşa edemez” dedi.

Başkan Balcıoğlu, kültürel mirası koruma noktasında kurumlar arası iş birliğine çok önem verdiklerini belirterek, “Silivri için elini taşın altına koyan her kurumla iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bakanlıklarımız, merkezi hükümet, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız ile ortak çalışmalar yürütmeye, Silivri'nin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, süreçte destek veren İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.