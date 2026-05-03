Balcıoğlu TBB toplantısında

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2026 yılı Mayıs ayı I. Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’da temaslarda bulundu. Yerel yönetimlerin güncel gündeminin ele alındığı toplantı, belediyeler arası iş birliği ve koordinasyon açısından önemli başlıkları gündeme taşıdı.

Vahap Seçer’e tebrik mesajı

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, TBB Başkanlığı görevine yeniden seçilen Vahap Seçer’i tebrik etti. Balcıoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine güven tazeleyerek yeniden seçilen Sayın Vahap Seçer’i kutluyor, yeni dönemin ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev aldı

Toplantı kapsamında önemli bir sorumluluk da üstlenen Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Başkan Balcıoğlu, bu göreve layık görülmesinden dolayı belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür ederek, Silivri’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.