Balcıoğlu: Üretimi ve Üreticiyi Yaşatmaya Kararlıyız
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyeye ait 1.500 dönüm arazide maden cinsi buğday ekimi çalışmalarını Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde yerinde inceledi. Balcıoğlu, üretimin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı.
Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi’nin tarlalarında üretilen buğdayın iki önemli amaçla değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:
“Topraklarımızda ürettiğimiz buğdayı hem çiftçilerimize tohumluk olarak veriyor, hem de 15 bin ihtiyaç sahibi hanenin sofrasına ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu üretim modelimizle hem çiftçimize nefes oluyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz.”
Tarımın Silivri için stratejik bir öncelik olduğunu belirten Balcıoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Topraklarımızın bereketi de, alın teri de bize emanet! Üretimi ve üreticiyi yaşatmaya, elde ettiğimiz ürünleri hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.”