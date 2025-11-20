Balcıoğlu: Üretimi ve Üreticiyi Yaşatmaya Kararlıyız

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi’nin tarlalarında üretilen buğdayın iki önemli amaçla değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Topraklarımızda ürettiğimiz buğdayı hem çiftçilerimize tohumluk olarak veriyor, hem de 15 bin ihtiyaç sahibi hanenin sofrasına ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu üretim modelimizle hem çiftçimize nefes oluyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz.”

Tarımın Silivri için stratejik bir öncelik olduğunu belirten Balcıoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Topraklarımızın bereketi de, alın teri de bize emanet! Üretimi ve üreticiyi yaşatmaya, elde ettiğimiz ürünleri hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.”