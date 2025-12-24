Balcıoğlu Ve İbb Spor A.Ş. Silivri'de Spor Yatırımlarını Yerinde İnceledi

Spora Yönelik Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Bilge Donuk’u ilçede ağırladı. Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da katıldı. Program kapsamında İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisleri ile Spor Adası Projesi ziyaret edilerek, Silivri’de spora yönelik yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Her Yaştan Vatandaş İçin Spor Alanları

Gerçekleştirilen incelemelerde, sporun çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ileri yaş gruplarına kadar toplumun her kesimine ulaşması hedefi vurgulandı. Sağlıklı ve güvenli spor alanlarının artırılmasının, kent yaşamına önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Ortak Akıl Ve İş Birliği Vurgusu

Ziyaret sırasında kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilirken, Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri’de spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporun tabana yayılması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.