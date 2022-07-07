Baldöktü Lisesi'nde Tarım Alanı açıldı

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanı ile laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde "Tarım Eğitiminde Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bu kapsamda "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" ilkesiyle İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Eğitiminde İş Birliği Protokolü Basın Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Kadıköy'deki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, il müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şube Müdürü Can Cihangir Turan, okul müdürleri ve öğretmenler de programa katılım sağladı.

Toplantıda protokol kapsamında İstanbul'daki 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde tarım alanı açılacağı belirtildi.

“PROTOKOLÜN SAĞLADIĞI KATKI ÇOK YÖNLÜ OLACAK"

İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, "Yürütülen bu çalışma, bulunduğumuz koşullar içerisinde büyük bir önem arz ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri birçok alanda ekonomik ve çevresel faktörlerde zorluklar oluşturuyor. Biz bir tarım ülkesi olarak geleneğimizden gelen, birikim ve kültürümüzü bugün gençlerimizle, öğretmenlerimizle beraber yeni bir vizyonla yeniden ele alıyoruz. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük desteğiyle İstanbul'da da çok önemli bir karşılık buldu ve eğitim camiamızda heyecan oluşturdu." dedi.

Yazıcı, "4 Temmuz'da tercihlerimiz başladı. 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Sınav puanıyla öğrencilerimiz buralara yerleşebilecekler. Protokolün bize sağladığı katkıyla çok yönlü olarak hem yabancı dil programlarının geliştirilmesi hem de dijital ve yazılı materyallerin geliştirildiği önemli bir süreç de beraberinde gelecek. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimleri, staj uygulamaları, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle gerçekleşecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin enstitüleri, atölyeleri, eğitim merkezleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından çok yönlü olarak kullanılabilecek. Hem öğretmenlerimizin iş başında yetişmelerine katkı sağlayacak, hem de öğrencilerimizin uygulama içerisinde yoğun olarak yetişmeleri için çok önemli bir zemin oluşturacak. Bu çerçevede öğrencilerimize, okullarımıza yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından sağlanacak olan gübre, fidan, canlı hayvan gibi temrindik malzemeler okullarımızda yeni alanlarımızın oluşturulmasıyla beraber kullanılabilecek." diye konuştu.

"ANADOLU'YA ÇİFTÇİ ORDUSU GÖNDERECEĞİZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise "Bu iş birliği sadece İstanbul değil. geriye kalan 80 il için de önemli. İstanbul metropol bir kent. Göç aldığından burada yetişecek çocuklarımızın birçoğu belki de Anadolu'ya gidecek. Anadolu'ya bir çiftçi ordusu göndereceğiz. Bizlere düşen bazı görevler var burada. Biz neler yapacağız? Alan dersleri konusunda destek sağlayacağız özellikle. Bu noktada gerçekten Bakanlığımız müthiş bir altyapıya sahip. Enstitülerimiz var. İstanbul'da Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü var ki 121 yıllık bir geçmişe sahip. Yine gıda kontrol laboratuvarlarımızla ve gerek akademik olarak çok güçlü gerekse sahada sürekli çalışan arkadaşlarımızla destek sağlayacağız. Alet, ekipman ve malzeme desteğimiz de olacak bu noktada. Gübre, fide, tohum, canlı hayvan vesaire gibi. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalarda bulunacağız. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre bitki besleme ve benzeri konularda bunlarla ilgili mücadele konularında da laboratuvarlarımızı ve müdürlüklerimizi tamamen açacağız. Bu noktada da gerekli çalışmaları belki de öğrencilerimiz okul yaşamlarının bir kısmını bizimle birlikte sahada geçirecekler" şeklinde konuştu.

TARIM ALANI AÇILAN OKULLAR ŞÖYLE

İstanbul'da tarım alanı açılacak okullar ise şöyle: Beykoz Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Ayhan Arı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.