Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Araçtan 12 kişi çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Araçtan 12 kişi çıktı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23.45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan incelemede araçta 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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