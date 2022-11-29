Balık ölümleri, onarımdan dolayı kanaldaki suların çekilmesi sebebiyle gerçekleşti

Hamzadere Barajı Sulama Birliği Başkanlığı, sulama kanallarında yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Birlik, onarımdan dolayı kanaldaki suların çekilmesi sebebiyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Hamzadere Barajı’na su sağlayan kanallarda bazı ölü balıklar görülmüş, ürkütücü manzara tedirginlik oluşturmuştu. Yüzlerce balığın ölümü ile ilgili olarak Hamzadere Barajı Sulama Birliği tarafından açıklama yapıldı. Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Birliğimiz tarafından işletilen Hamzadere Barajı iletim kanalındaki balık ölümleri herhangi bir çevresel etki sonucu olmayıp, kanal içerisindeki rüsubatın temizlenebilmesi ve beton onarımların yapılabilmesi için suyun boşaltılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur” ifadelerine yer verildi.