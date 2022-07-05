Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da Sarıyer'deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, deniz savaşlarında batan gemilerden çıkan antik çağdan kalma paha biçilemez değerdeki antik amforalar ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 05.07.2022 13:49
  • Güncelleme: 05.07.2022 21:18
Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da Sarıyer’deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, deniz savaşlarında batan gemilerden çıkan antik çağdan kalma paha biçilemez değerdeki antik amforalar ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında "kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz savaşlarında batan gemilerde bulunan antika değeri olan bazı amforaların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi’ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratını aldı. Tarihi eserleri sergileyen balıkçının kimlik bilgileri tespit edilmesinin ardından şüpheliye ait restoranda 26 Mayıs’ta arama yapıldı. Milattan önce 450’li yıllara ait olduğu tahmin edilen ve o çağlarda içinde zeytinyağı ve tahıl saklanan çift kulplu amforaların sergilendiği restoranda yapılan aramalarda, 11 küp ele geçirildi. Ünlülerin uğrak yeri sayılan söz konusu restoranın sahibi hakkında kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Üzerlerinde Roma ve Helensktik dönemlerine işaret eden kalıntıların bulunduğu küplerin, denizde av yapan balıkçıların ağlarına takıldığı ve bu şekilde el değiştirerek ünlülerin uğrak mekanı sayılan söz konusu restoranda sergilendiği öğrenildi. Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, gerekli incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği ifade edildi.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Beyciler'de Ceset Bulundu

Beyciler’de Ceset Bulundu

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Silivrili Muhtarlardan Özdağ’a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Kale'de silahlar patladı 2 yaralı

Kale’de silahlar patladı 2 yaralı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

4
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

5
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’de buğday tarlası alev alev yandı

Aşkın 'Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu'

Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

DAHA FAZLA
Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı