Balık sezonu açıldı, balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle Edirne’de balık tezgahlara yeni indi. Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, “Bu sene İnşallah istavrit bol olacak. Hava soğudukça da hamsi biraz daha ucuzlayacak” dedi.

Edirne’de sezonun ilk balıklarını, Balık Pazarındaki tezgahlar çeşitli balıklarla donatıldı. Kilosu 80 lira olan Hamsinin balığın bollaşması ile fiyatının da düşmesini bekliyor.

Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, "Gece saat 12 itibari ile kayıklar vira bismillah dedi ve ilk mahsuller, tezgaha geldi. Bu sene de inşallah palamut bol olacak, bu sene de inşallah hamsi bol olacak. Hava soğudukça da bollaştıkca da hamsi biraz daha ucuzlayacak. Geçen sene de hamsi az ve inceydi, palamut boldu. Bu yılda kesin tezgâhların olmazsa olmazı palamut olacak" dedi.

Balık almaya gelen diğer müşteriler ise bu yıl bolluk yaşanmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.

Balıkçılar bu yıl hamsi, istavrit ve çinekop gibi çeşitlerin bol olmasını bekliyor.