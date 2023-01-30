Balık tezgahları denetleniyor

İzmit’te balık tezgahları kontrol edilerek ürünlerin boyları, tazeliği ve halk sağlığı açısından uygun olup olmadığı denetleniyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahları denetledi. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin boyları ölçülerek, yasal sınırlara uygun olup olmadığı, yasak türlerden olup olmadığı, tazeliği ve halk sağlığı açısından uygun olup olmadığı gibi kriterlere bakıldı. Aynı zamanda tezgah sahipleri genel temizlik, hijyen ve ürünlerin saklanması konusunda bilgilendirdi.