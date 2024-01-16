Balık tezgahlarında bolluk yok, çeşit çok

Geçen hafta denizlerde etkili olan fırtına son buldu. Balık tezgahlarında çeşit arttı, fiyatlarda düşüş gözlendi.

Geçtiğimiz hafta Marmara’da etkili olan fırtına son buldu. Denize açılan balıkçılar bol çeşitle döndü. İstanbul’da balık tezgahlarında bolluk olmasa da çeşitlerin çok olduğu görüldü. Fiyatlar da geçen haftaya göre düşüş gösterdi. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda hamsi 150 liradan, istavrit 150 liradan, çupra tanesi 100 liradan, levrek tanesi 100 liradan ve somon kilosu 150 liradan satılıyor.

Balık fiyatlarının geçen haftaya göre düştüğünü söyleyen balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, ’’Fiyatlar geçen haftaya göre normale döndü. Vatandaş en çok istavrit ve hamsiye talep gösteriyor. Tezgahın en ucuz balığı istavrit ve hamsi. Balık bollaşırsa fiyatların düşeceğini umuyorum’’ dedi.

Fırtına olmadığında balıkların çeşitlendiğini söyleyen balıkçı Samet Balyemez, ’’Hamsi geçen hafta 200 liraydı bugün 150 lira. Fırtına olmadığında balık bollaşır. Havanın normalleşmesi fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda geçen haftaya göre düşüş var. Her çeşit balık tezgahlarda var. Palamut tezgahlarda bu sene görülmüyor. Geçen sene çok palamut çoktu. Bu sene hamsi ve istavrit en bol olan balık’’ diye konuştu.