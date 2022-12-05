Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop alıyor

Kocaeli’de balık tezgahlarında çinekop bolluğu yaşanıyor. Kilosu 50 ile 100 TL arasında değişen çinekop, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü oldu.

Geçtiğimiz aylarda denizlerden bol miktarda çıkan palamut, şimdilerde yerini çinekop ve hamsiye bıraktı. Kocaeli’de de tezgahlar mevsimin en lezzetli balıkları ile süslenirken, en çok tercih edilen tür ise kilosu 50 ile 100 TL arasında değişen çinekop oldu. Çinekopu da, Karadeniz hamsisi ile istavrit takip etti. Lüfer de her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgahları süsleyen balıklar arasında yer aldı.

"Tezgahlarda çeşitlilik var"

Balık tezgahlarında çeşitliliğin arttığını ifade eden balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları normal piyasanın altında seyretmeye başladı. Çinekopun bolluğu balık fiyatlarını geriye taşıdı. Çinekop balığının fiyatı 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Lüfer balığının tanesi 60 - 70 TL’den satılıyor" dedi.

Kemal Bineklioğlu, tezgahlarda çinekop bolluğu yaşandığına dikkat çekerek, "Şuanda en çok revaçta olan balık çinekop. Çinekop balığı hem bol hem de uygun. Fiyatı 50 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor" dedi.

"Bunu tarih yazmamıştır"

Bir diğer balıkçı Mehmet Balcı ise "Şuanda çinekop balığı revaçta. Biz sezona palamutla başladık. 1 kiloluk palamutların 4 tanesi 100 liraya kadar sattık, çok uygundu. Halkımız da severek tüketti. Palamut eksilmeye başlayınca devreye çinekop girdi. Çinekopun son 10 senedir bu fiyatlara düştüğünü görmedim. Hamsi fiyatının altına çinekopun indiğini bilmem. Bunu tarih yazmamıştır" ifadelerini kullandı.