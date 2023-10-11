Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Gölet’inde geleneksel balık tutma yarışması başladı.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçılar Derneği tarafından Osmaneli Çerkeşli Gölet’inde 6’cısı düzenlenen balık tutma yarışması başladı. Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (MCC-DER) tarafından düzenlenen balık tutma yarışmasına 25 takım katılım gösteriyor. Balıkçılar göletin etrafına yerleştiriliyor ve 1 hafta boyunca en büyük ve en çok balık tutma kategorilerinde yarışıyor. Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünden bir gözlemci de bulunan yarışmada tutulan balıklara zarar verilmeden tekrar Çerkeşli gölüne bırakılıyor. 1 hafta sürecek olan yarışta amatör balıkçılar kıyasıya yarışacaklar.