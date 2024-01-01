Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir balıkçı dükkanını gece yarısı alevler sardı. Dükkanda büyük yıkım bırakan yangının sigorta panolarından çıktığı belirlendi.

Yangın, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi’nde bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sigorta panolarında çıkan yangın sonrası, balıkçı dükkanını alevler sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası dükkanda 500 bin lira zarar oluştu.

Olay yerine ulaştığında her yerin kapkaranlık olduğunu belirten Ahmet Durmuş, “Hesaplarıma göre 500 bin liralık zarar var. Bu yükün altından kalkar mıyız bilemiyorum ama sıkıntı sadece bu değil. Ben SMA hastası bir çocuğun babasıyım. Çocuğum için çırpınırken dükkana da fazla gelemiyordum. Çünkü devamlı çocuk için hastaneler, stantlar organizasyonlar derken ömrümüz böyle gidiyordu. Çocuk 10 aylık oldu. Onunla uğraşmaktan zaten dükkanla da uğraşamıyorduk” ifadelerini kullandı.