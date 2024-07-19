Balıkçı Kenan'da 15 Temmuz sebebiyle ücretsiz balık ekmek ikramı devam ediyor

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan tesislerinde Kur’an-ı Kerim okundu. ‘ Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın’ diyen tesisin kurucusu Kenan Balcı, Demokrasi ve Milli Birlik günü sebebiyle vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikramının bugün saat 12.00’den 17.00’ye kadar süreceğini belirtti.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan tesislerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 4 gündür şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunuyor. Müzenin sahibi Kenan Balcı, 15 Temmuz günü hayatlarını feda eden şehitlere rahmet diledi ve gazilere de şükran duyduklarını ifade etti. Vatandaşlara 15 Temmuz gününden itibaren başlayan ve 5 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikramı bugün saat 17.00’ye kadar sürecek.

“Allah 15 Temmuz’ları bir daha yaşatmasın. Cuma günü herkesi bekliyoruz”

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden 19 Temmuz akşam saat 17.00’e kadar ikramların süreceğini ifade eden Kenan Balcı, “Şehitlerimiz canlarını feda etti. Gazilerimiz sağlıklarından oldular bu vatan için. Biz elimizden gelen küçük bir noktayı yapmışsak bile onların yanında sıfır sayılır. Beraber olalım, Türkiye olalım 15 Temmuz’u unutturmayalım. 15 Temmuz’u unutturmamak için, 15 Temmuz’da başladık 19 Temmuz’a kadar 12.00’de başlayıp 17.00’ye kadar balık ekmek ve meyve suyu ikramlarımız devam edecektir. Birliğiz, bütünüz Türkiye’yiz. Allah 15 Temmuzları bir daha Türk halkına yaşatmasın. Cuma günü son gün herkesi bekliyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Herkesle buluşmak üzere. Cuma günü herkesi bekliyorum. Efendim, herkes çok sevinçli” dedi.

“15 Temmuz’da bir olduğumuzu gösterdik”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde farkındalık oluşturmak için yapılan ikramlardan memnun olduğunu ifade eden vatandaşlardan Bayram Kızılboğa, “İlk önce ülkemiz olarak 15 Temmuz’da gerçekten büyük bir başarı elde ettik. Bizden tarih boyunca Çanakkale’de, Malazgirt’te olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi 15 Temmuz’da da bir olduğumuzu gerçekten güzel bir şekilde gösterdik. Bu vesile ile hayırsever Kenan Bey, balıkçı tesislerinde her zaman olduğu gibi, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları için, bayrağımızın dalgalanması için, vatanımızın bir ve beraber olması için, kendisi burada balık ekmek dağıtıyor. Gerçekten bu Türkiye’de benzeri görülmemiş bir hayırseverlik örneğidir" ifadelerini kullandı.