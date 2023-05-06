Balıkçı Kenan'dan genç aşçılara balık eğitimi

Beylikdüzü’nde aşçılık bölümünde eğitim gören lise öğrencileri, usta balıkçı Kenan Balcı’yı ziyaret ederek tüyolarıyla balık temizleme ve pişirme yöntemlerini öğrendi. Genç aşçılar ardından Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi.

Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçılık bölümünde eğitim gören öğrenciler, balıkçı Kenan Balcı’nın tavsiyeleri ve tecrübeleri ile birlikte balık temizleme yöntemlerini uygulamalı bir şekilde öğrendi. Balıkları temizleme işleminden sonra Kenan Balcı, öğrencilerle ızgara başında balık pişirerek püf noktaları anlattı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hümeyra Menteşe balığın aşçılıkta önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Çok geniş bir tür. Bizler de bugün Kenan Bey’in bizzat kendisinden balıkların çeşitlerini, nasıl temizlendiklerini ve pişirilme yöntemlerini öğreniyoruz” dedi.

Usta bir balıkçının elini kesmeden balığı kesmesi gerektiğini söyleyen Balıkçı Kenan ise, “Balık kaygan olduğu için elimizden kayabilir ve elimizi kesebilir. Biz burada geleceğimizin aşçılarına balığın türlerini, temizlenme ve pişirilme yöntemlerini öğreterek onları geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü bizler yaşlandıkça onlar bu damak lezzetini yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.

Izgara başında öğrencilere balık pişirme hakkında tüyo veren Balcı, “Balığın bir tarafı pembeleştiği zaman hemen diğer tarafını çevirmeliyiz. Çünkü balığın hemen dağılma özelliği var” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, ardından Kenan Balcı rehberliğinde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni de gezdi. Genç aşçılar burada mumya balıkları tek tek inceleme fırsatı buldu.