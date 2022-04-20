Balıkçı Kenan'dan iftarda balık tavsiyesi

Beylikdüzü'nde esnaf olan balıkçı Kenan Balcı, balığın hem doyurucu, hem de zinde tutucu özelliğine dikkat çekerek, 'Ramazan'da sofralardan balığı eksik etmeyelim' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 20.04.2022 09:30
  • Güncelleme: 20.04.2022 10:49
Balıkçı Kenan'dan iftarda balık tavsiyesi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beylikdüzü’nde esnaf olan balıkçı Kenan Balcı, balığın hem doyurucu, hem de zinde tutucu özelliğine dikkat çekerek, “Ramazan’da sofralardan balığı eksik etmeyelim” dedi.

Beylikdüzü’nde esnaf olan balıkçı Kenan Balcı, Ramazan’da iftarda balık yemenin faydalarını anlattı. Ramazan ayında insanların uzun süre aç kaldığı için halsizleştiğini söyleyen Balcı, balığın zinde, tok tuttuğunu ve besin değerinin de yüksek olduğunu belirtti. Kenan Balcı, iftarda levrek, çupra gibi balıkların buğulama veya ızgara olarak da kolaylıkla pişirilebileceğini ifade etti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Ramazan’da sofralardan balığı eksik etmeyelim”

Ramazan ayında balık yemeği tavsiye ettiğini söyleyen Kenan Balcı, “On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan ayında insanlar uzun süre aç kaldığında halsizleşiyor ve kendilerini yorgun hissediyorlar. Ramazan’da balık hem zinde tutar hem de tok tutar. O yüzden Ramazan’da sofralardan balığı eksik etmeyelim. Sağlıklı bir besin, içinde katkı maddesi yok ve besin değeri çok yüksektir. Herkes evinde levrek, çupra, ızgara, buğulama yapabilir” dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

3
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

4
TEM'de zincirleme kaza, 2'si ağır 6 yaralı

TEM’de zincirleme kaza, 2’si ağır 6 yaralı

5
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

6
Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

DAHA FAZLA
Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır