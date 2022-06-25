Balıkçı Kenan, yaz mevsiminde balığın faydalarını anlattı

Balıkçı Kenan Balcı, yaz mevsiminde balık yemenin faydalarıyla ilgili 'Yazın hava sıcak, stres yüklü ancak balık mideyi, kalbi yormaz' dedi.

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  • 25.06.2022 09:30
  • Güncelleme: 25.06.2022 10:00
Balıkçı Kenan, yaz mevsiminde balığın faydalarını anlattı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Balıkçı Kenan Balcı, yaz mevsiminde balık yemenin faydalarıyla ilgili “Yazın hava sıcak, stres yüklü ancak balık mideyi, kalbi yormaz” dedi.

Beylikdüzü’ndeki restoranında misafirlerini ağırlayan Balıkçı Kenan olarak da bilinen Kenan Balcı, yaptığı açıklamada balığın her dönemde tüketilebileceğini, sıcak havada mideyi, kalbi yormadığını ve sindiriminin kolay olduğunu söyledi. Balığın anne sütüne eşdeğer olduğunu ifade eden Balcı, balığın tutulduğu günden itibaren buz ile muhafaza edilerek tazeliğinin korunabildiğini dile getirdi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu da olan Balcı, mumyalanmış balıkların sergilendiği müzede ziyaretçilerini de ağırladı. Balcı misafirlerine ızgara balık ikramında da bulundu.

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“Hava sıcak ancak balık mideyi, kalbi yormaz. Rahat ve sindirimi kolaydır”

Yaz mevsiminde balık yemenin faydaları hakkında konuşan Kenan Balcı, “Bazı arkadaşlar diyor ki ‘Yazın balık yenir mi?’ asıl yazın balık yenir. Çünkü hava sıcak, stres ortamı yüklü ancak balık mideyi, kalbi yormaz. Rahat ve sindirimi kolaydır. Ne demişler? ‘Balık anne sütüne eşdeğer’ Hiçbir yan etkisi yok. Yazın da balık, her zaman balık diyorum. Önce buzdolabı yoktu. Elektrik yoktu. Şimdi balık denizden çıkıyor, buzun içine koyuyoruz. Balık pazarda da marketlerde de taze şekilde satılıyor. Balıkçılar malını taze satmak istiyor. Balığın tazesi altın, bir gün kaldığı zaman gümüş, iki gün kaldığı zaman tenekedir. Ben her gün balık yemesem bile haftanın 6 günü yiyorum. Balık yemediğim zaman sanki eksikliğim var gibi hissediyorum. Küçük çocuklardan başlayarak herkese tavsiye ediyorum” dedi.

İHA

Editör
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