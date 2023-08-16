Balıkçı teknesinde sürpriz misafir
Yalova'da tekneyle Marmara Denizi'ne açılan amatör balıkçı karşısına çıkan su samurunu elleriyle besledi.
Yalova’da tekneyle Marmara Denizi’ne açılan amatör balıkçı karşısına çıkan su samurunu elleriyle besledi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denize açılan amatör balıkçı Sinan Karagöz su samuruyla karşılaştı. Gel gel diye seslendiği su samuruna balık atan Karagöz, elleriyle hayvanı besledi. Su samuru daha sonra tekneye çıktı. Teknenin içinde de hayvanı besleyen balıkçı o anları ise cep telefonuyla kameraya kaydetti.