Balıkçı teknesinin yanına gelen yunusların muhteşem görüntüsü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde, balıkçı teknesinin yanına gelen yunuslar, renkli anlara sahne oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında denize açılan vatandaşların teknesine yaklaşan yunuslar bir süre tekneyle birlikte ilerledi. Zaman zaman suyun yüzeyine çıkıp adeta yarışan yunuslar, izleyenlere görsel şölen sundu. Sürü halinde denizde dolaşan yunusların oyunları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

