Balıkçı teknesiyle yarışan yunus kameraya yansıdı
Sakarya'nı Karasu ilçesinde balıkçı teknesiyle dakikalarca yarışan yunus cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sakarya’nı Karasu ilçesinde balıkçı teknesiyle dakikalarca yarışan yunus cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Karasu’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, kendisine eşlik eden bir yunusu fark etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle aynı yöne doğru yüzen yunusun dans gösterisi kendisine hayran bıraktı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan balıkçı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüde, yunusun teknenin önünde yüzerken yaptığı hareketler yer alıyor.