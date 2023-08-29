Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

1 Eylülde başlayacak olan balık av sezonu için tüm hazırlıklar tamamlayan Kocaelili balıkçılar, palamut dışında diğer balık çeşitlerinin bol olacağını ifade etti.

15 Nisanda başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona eriyor. Kocaelili balıkçılar, 1 Eylül Cuma günü başlayacak balık av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, teknelerini onarırken, ağ kesme ve örme işlemlerini de tamamlandı. Balık bolluğu bekleyen balıkçılar yeni sezona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekle hazırlandı. Kent genelindeki balıkçılara boya ve macun gibi destekler veren Büyükşehir, aynı zamanda İzmit Körfezi’ne balık salarak balık popülasyonunun artması için çalışma yapıyor. Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı Balıkçılar Liman Kooperatif Başkanı Mustafa Altıntaş, "Allah’tan ümit kesilmez. Bol bol balık yiyeceğimizi düşünüyorum. Diğer türler palamuda göre biraz daha fazla. Büyük teknelerle küçük tekneleri kıyaslamak zor. Büyükşehirin verdiği destek küçük balıkçı için çok önemli. Giderleri baya kıstı. Başkan Büyükakın sağ olsun, bu duruma el atıp balıkçımızın yüzünü biraz da olsa güldürdü” ifadelerini kullandı.

"İyi bir sezon bekliyoruz"

Palamut açısından sıkıntılı bir sezon beklediklerini ifade eden balıkçı Turgay Gürbüz, “Diğer balıklar açısından iyi bir sezon bekliyoruz. Büyükşehir belediyesi, boya ve macun gibi destekte bulundu. Küçük balıkçı için çok büyük hediye. Tahir başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir tarafından İzmit Körfezi’ne bırakılan 41 bin balığın balık sayısını etkilediğini söyleyen Gürbüz, balık sayısında artışın görüldüğünü vurguladı.

15 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Emre Turan ise “Balıkçılar sezondan her zaman olduğu gibi ümitli. Hamsi, çinekop gibi türlerin bol olması bekleniyor. Kalkan balığını burada gördük.

588 balıkçıya destek

“Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde dağıtılan tekne bakım malzemelerinin bulunduğu kolilerde epoksi macun, antifouling boya, dolgu macunu, balıkçı tulumu ve Türk bayrağı yer alıyor. Proje çerçevesinde 12 metrenin altında geleneksel yöntemlerle yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 303 kişiye tekne bakım malzemesi desteği verildi. 2022 yılında da 285 balıkçıya destek verilmişti.

41 bin balık Körfez’e salındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezi’ni Balıklandırma Projesini de sürdürüyor. İzmit Körfezi’nden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltılıyor. Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezine salınmaya başladı. Büyükşehir toplamda 41 bin yavru balığı İzmit Körfezi’ne bıraktı.