Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek havai fişek gösterisiyle denize açıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının bu gece sona ermesiyle balıkçılar, havai fişek gösterileri eşliğinde ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı.

Yaklaşık 5 ay boyunca sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar, yeni sezona büyük umutlarla başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda düzenlenen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerle başlayan programda, balıkçılar hep birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak için denize açıldı.

Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını ifade ederek, özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar da sahile gelerek balıkçıların heyecanına ortak oldu, geceyi renklendiren manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek, yeni sezona start verdi.