Balıkçılar bu gece 'Vira Bismillah' diyecek

Kırklareli’nde denizlerde 1 Eylül’de sona erecek av yasağı ile birlikte yeni balık avı sezonu törenle açıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’nde de av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçıların ağlarını suyla buluşturması öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Yardımcı Yusuf Güler, balığın protein deposu olduğunu belirterek bereketli bir sezon geçirmeleri konusunda temennide bulundu.

Daha sonra İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar ile sezon açılışı yapıldı.

Öte yandan balıkçılar bu gece av yasağının tamamlanmasının ardından ağlarını sular ile buluşturacak.