Balıkçılar bu sezon bolluk bekliyor, 'Vira Bismillah' diyecekler

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerimizde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de başlayacak. Balıkçılar bu gece denizlere açılacak. İstanbul Yenikapı’daki balık pazarında esnaf, tezgahlarda yarından itibaren bolluk bekliyor. Balık tezgahlarında hazırlıklar tamamlandı. Av yasağı boyunca çiftlik balıkları satışı yapılan tezgahlarda yarın doluluk olması bekleniyor.