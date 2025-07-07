Balıkçılar Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntüledi

Edirne'deki Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarında balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı görüntüledi.

Balıkçılar Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntüledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’deki Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarında balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı görüntüledi.

Tekneleri ile Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarına açılan balıkçılar, suyun yüzeyinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce şaşırdı. Balıkçılardan biri cep telefonu ile bu anları kaydederken, köpekbalığı bir süre sonra gözden kayboldu.

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