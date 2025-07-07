Balıkçılar Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntüledi
Edirne'deki Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarında balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı görüntüledi.
Edirne’deki Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarında balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı görüntüledi.
Tekneleri ile Saros Körfezi sahiline kıyısı bulunan Erikli köyü sahili açıklarına açılan balıkçılar, suyun yüzeyinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce şaşırdı. Balıkçılardan biri cep telefonu ile bu anları kaydederken, köpekbalığı bir süre sonra gözden kayboldu.