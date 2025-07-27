Balıkçılar, teknelerini yeni sezona hazırlıyor

Kocaeli’de yürütülen "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" ile bu yıl da 300 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıtıldı. Balıkçılar, destekle yeniledikleri tekneleriyle 1 Eylül’de başlayacak yeni sezondan umutlu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında balıkçılara tekne bakım ve onarımı için malzeme desteği sağlıyor. 1 Eylül’de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesinde, kentteki küçük ölçekli balıkçılar teknelerinin bakımını belediyenin temin ettiği malzemelerle yapıyor. Proje kapsamında bu yıl 300 balıkçıya toplam 4,5 milyon lira değerinde destek paketi dağıtıldı.

Son 4 yıldır sürdürülen proje ile bugüne kadar içerisinde epoksi macun, çeşitli boyalar, koruyucu ekipman ve Türk bayrağı bulunan toplam 1229 malzeme paketi balıkçılara ulaştırıldı.

Kandıra ilçesine bağlı Bağırganlı Limanı’ndaki balıkçılar, sağlanan destekten memnuniyetlerini dile getirdi. Balıkçı Resul Acar, bakım dönemlerinin sermaye gerektirdiğini belirterek, desteklerin bu sürece katkı sağladığını söyledi.

Desteğin balıkçılar için önemine değinen Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Bayram ise bu desteğin bakım dönemlerinde fayda sağladığını söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Destekten, uzunluğu 12 metrenin altında olan, "Yeşil Ruhsat"a sahip, bağlama limanı Kocaeli olan ve "Mavi Kart" sahibi tekneler yararlanabiliyor.