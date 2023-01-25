Balıkçılar toplanıp kar yağışı için dua etti

Hava koşullarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi balıkçıları da olumsuz etkiledi. Sıcak havanın oluşmasıyla deniz diplerine kaçan balıklar nedeniyle balıkçılar avlardan boş tekneyle dönmek zorunda kalıyor. Balık azlığı dolaylı olarak da tezgah fiyatlarına da yansırken Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde müze kurucusu Kenan Balcı organizasyonu ile toplanan balıkçılar Gürpınar Balık Hali Hz. Yunus Camii İmamı Bayram Kızılboğa eşliğinde kar yağışı için dua etti. Ellerini semaya açan balıkçılar dua edip, Allah’tan, hem barajlar için hem de balığın bollaşması için kar yağışı diledi.

Sezon başında balıkçıların bol bereketli zamanlar yaşandığını ifade eden Balcı, “Sezon başında halkımıza çok ucuza balık sunduk. Yalnız son 20 gündür 1 aydır havalar çok sıcak gittiği için balıklarda bu durumu hissediyor. Su yüzüne çıkmayıp diplerden gidiyor. Özellikle hamsi balığının kar görmesi lazım. Havaların soğuması kar’ın denize inmesi gerekiyor. Yalnız bu durum tam tersi olduğu için 1 aydır balıksızlık çekiyoruz. Balıksızlık ne demektir, az balık tutulmasıdır. Fiyatlar da yüksek oluyor. Halkımıza bol bol balık satamıyoruz. Bugün kar yağması için dualar edeceğiz camiamız gemicilerimiz, pazarcılarımız halkımız balık bekliyor. Dua edeceğiz inşallah. Havalar rüzgarlı değil yalnız tek istediğimiz kar yağması bol balık tutulması için herkese üzüntü vermeyen bir gelecek için dua edeceğiz inşallah” dedi.