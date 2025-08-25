Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Marmara Denizi’nde hareketlilik artarken, Silivri’deki balıkçılar da umutlu bir bekleyiş içinde. Balıkçı teknelerinin limanlarda hummalı bir çalışma yürüttüğü gözlemlenirken, yeni sezonda hem balıkçıların hem de vatandaşların bol ve bereketli bir dönem geçirmesi temenni ediliyor.

Balıkçılar, “vira bismillah” diyerek denize açılacakları 1 Eylül’ü heyecanla beklerken, vatandaşların da sofralarında taze balık bolluğu yaşaması bekleniyor.