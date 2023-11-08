Balıkçılara boy cezası

Kırklareli’nin Vize ilçesinde balıkçılar denetlendi. Denetimde aykırı olarak boy yasağı ihlali tespit edilen balıkların satışını gerçekleştiren kişiye idari para cezası uygulanarak, ihlale sebep olan balık türünün tamamına el konuldu.

Kırklareli’nde su ürünleri denetimleri, kaynakların sürdürülebilirliği açısından, su ürünlerinin aşırı avlanmasını ve kaynakların tükenmesini önlemeyi amaçlanıyor. Denetimlerde ürünlerin avlanabilir asgari boy ölçüleri ve diğer kriterler değerlendirildi.

Bu çerçevede, Vize ilçesi semt pazarında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetim ve resmi kontrollerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan hükme aykırı olarak boy yasağı ihlali tespit edilen balıkların satışını gerçekleştiren kişiye idari para cezası uygulanarak, ihlale sebep olan balık türünün tamamına el konuldu.