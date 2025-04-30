Balıkçılara Boya Desteği Sürüyor

Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle ilçede denizle geçimini sağlayan balıkçılara yönelik boya desteğini bu yıl da sürdürdü. Geçtiğimiz yıl başlatılan program kapsamında, balıkçılara tekne ve gemilerinin bakımı için ihtiyaç duyulan boya ve bakım malzemeleri bu yıl da ulaştırıldı.

Destek paketlerinde antifouling boya, epoksi macun, beyaz yağlı boya ve çeşitli bakım ürünleri yer aldı. Deniz araçlarının bakımında büyük önem taşıyan bu malzemeler, balıkçılara ekonomik anlamda önemli katkı sağladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle, ilçemizdeki balıkçılarımıza geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tekne ve gemi boyası desteğimizi ulaştırdık. Antifouling boya, epoksi macun, beyaz yağlı boya ve daha pek çok üründen oluşan destek paketlerimiz, denizle geçimini sağlayan emekçilerimize can suyu oluyor,” ifadelerini kullandı.

Silivri’nin Allah vergisi doğal güzelliklerinden biri olan denizi en verimli şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, balıkçılara yönelik desteklerin artarak süreceğini kaydetti.

