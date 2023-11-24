Balıkçının isyanı: '50 liraya sigara içiyorlar, balık yemiyorlar'

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık satışı yapan bir balıkçı, tezgahının başından isyan ederek, vatandaşların 50 liraya sigara içebildiği fakat aynı fiyata her hafta 2,3 kez balık tüketmediğini belirtti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar satıcı tezgahlarında palamudun fiyatı 100 liraya kadar düşerken, istavritin kilosu ise 50 liradan satılıyor. İlçenin Ertuğrul Mahallesi’nde bir sokağın başında tavla ile seyyar balık satan Engin Şinik, vatandaşların fırtına sonrası fiyatların biraz yükselişte olduğunu dile getirdi. Şinik, bunun yanı sıra bazı vatandaşların 50 liraya sigara aldıklarından, fakat 2,3 kişilik bir aileyi doyurabilecek 50 liraya 1 kilo balık almadıklarından yakındı. Balığın sağlığa faydalı olduğunu da ifade eden Şinik, her insanın haftada 2-3 kez balık tüketmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Balık satıcısı Engin Şinik yaptığı açıklamada, "Palamutlar iri olanlar 125 lira, orta olanların tanesi ise 100 lira. Çok talep yok ama bazen talep oluyor. Piyasada çok fazla talep yok. Fırtına öncesi iyiydi. İstavritin kilosu ise 50 lira. En uygun fiyat bizim tezgahımızda. Yani bir paket sigara bile etmiyor. Bir paket sigara 50 lira. İnsanın düşünmesi lazım. Bir tane simit 10 lira. Yarım ekmek döner 80 lira. Tabii zor zamanlardan geçiyoruz. Sabretmemiz lazım. Balığın haftada en az 2 kere, 3 kere yenmesi lazım. Tavsiye ediyorum" dedi.