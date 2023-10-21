Balıkesi'de kaza: 2 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Tütüncü kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesi'de kaza: 2 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde Tütüncü kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Tütüncü Kırsal Mahallesi mevkiinde 10 AEU 857 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 16 SP 664 plakalı Mesut Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. 10 plakalı otomobil içerisinde bulunan Seyit D. (29). ile Osman A. (35). yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralılar Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.