Balıkesir afetlerde sağlık hizmetleri ve UMKE 10. Bölge Koordinatörü oldu

Sağlık Bakanlığı UMKE personeli aracılığıyla en kısa sürede medikal hizmetlerin sunulması amacıyla ülke genelindeki Bölge Koordinatörlüğü sayısını artırdı. Ülke genelinde 21 olan Bölge Koordinatörlüğü yapılanması 30’a çıkarken Balıkesir 10’ncu Bölge olarak belirlendi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yurtiçinde ve yurtdışında başta deprem olmak üzere muhtemel afet ve acil durumlara müdahalede iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış UMKE personeli aracılığıyla en kısa sürede kazazede/afetzedeye yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli bir şekilde hasta/yaralı naklinin sağlanması ve afet bölgesinde yürütülecek acil sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli seyyar hastaneler, acil müdahale üniteleri, personel barınma üniteleri, mobil sağlık araçları ve UMKE araçları ile tıbbi/teknik malzemeler ve donanımların olay yerine en hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde naklinin sağlanması amacıyla daha yaygın bir şekilde konumlandırılarak Sağlık Bakanlığınca afete müdahale kapasitenin artırılması ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla 21 Bölge Koordinatörlüğü yapılanmasının 30 Bölge Koordinatörlüğü olacak şekilde yenilendi. Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Bölge Koordinatörlüğü Balıkesir 10.Bölge olarak Sağlık Bakanlığımızca belirlendi. Bu çerçevede Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğümüzce Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE faaliyetlerine yönelik planlanacak ve gerçekleştirilecek olan tüm eğitim, tatbikat ve müdahale hizmetleri Balıkesir İlimizde Koordine edilecek. Manisa ve Çanakkale İlleri de Balıkesir 10.Bölge Koordinatörlüğüne bağlandı” denildi.