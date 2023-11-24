Balıkesir AK Parti'de Aydemir dönemi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Mehmet Aydemir görevine başladı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında önünde meşaleler eşliğinde karşılanan yeni AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, yaptığı konuşmada, "Genel merkezimizin istişareleri sonucunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım” dedi.

Aydemir, "Bundan sonraki süreçte teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte, 2024 yerel seçimlerinde bütün gayretimizi ortaya koyarak 20 ilçe ve büyükşehir belediyemizi kazanmaya odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştirecek, her bir hemşerimizle birlikte, el ele gönül gönüle Kuvayi Milliye şehrimizi yarınlarını inşa edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi yedi yirmi dört teşkilatımızı başarıya taşımak adına çalışmaya bu dakikadan itibaren başlayacağız" dedi.