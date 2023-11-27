Balıkesir AK Parti'de temayül heyecanı

Ak Parti Balıkesir Teşkilatları 2024 yılında yapılacak Yerel Yönetimler seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olacak aday adaylarının belirlenme süreci dahilinde temayül yoklaması yapıldı. 3 bin delege 20 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nı belirlemek üzere sandığa gitti.

Çok sayıda aday adayı, kendilerini delegelere daha iyi tanıtmak amacıyla temayül salonu girişinde stand kurdu. Aday adayları, hazırladıkları bilgilendirme broşürlerini dağıttı ve projelerini anlatmaya çalıştı. Temayül yoklaması programına AK Parti Genel Merkezi’nden de katılanlar oldu. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, MKYK Üyeleri Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Mehmet Karabay, Kudret Karaçelik ve Oğuz Kaan Yazıcı temayül yoklaması programına katıldı. Yoklamada çıkan sonuçlar, parti genel merkezine gönderildi.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye’ye damga vurmuştur"

Balıkesir’in tüm ilçelerini kazanmak için çalışacaklarını belirten İl Başkanı Mehmet Aydemir, “Balıkesir’deki tüm belediyeleri AK Parti’ye bağlayacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye’ye damga vurmuştur” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir’de 20 ilçeden belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan 69 kişinin oylamaya katıldığını belirtti. “Bugün partimizin bir demokrasi bayramı. Balıkesir’in 20 ilçesinde adaylarımız birbirleriyle çok güzel bir şekilde anlaşarak hiçbir gerilim ve huzursuzluk olmadan temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Birbirlerini tebrik ediyor. Partimize ve Balıkesir’e yakışır şekilde burada temayül yoklamamızı yapıyoruz. Bende göreve yeni başladım ve hemen temayül yoklamasıyla çalışmalara başladım. İnşallah Balıkesir’deki tüm belediyeleri AK Parti’ye bağlayacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye’ye damga vurmuştur. Şu an ilçemizde, gezdiğimizde muhalif partilerde olan belediyelere oy verenler çok pişman. Allah nasip ederse tüm ilçe belediyelerini AK Parti’ye bağlayacağız.

Şu anda toplamda 69 belediye başkan aday adayı var. Adaylarımız arasında tercih yapmakta zor. Hepsi çok değerli ve bu işi yapabilecek seviyedeler” dedi.

Balıkesir Ak Parti, Yeni Başkana emanet

Herkesin sevgi ve saygısını kazanarak bugüne kadar görülmemiş bir kalabalık karşılama ile güçlü bir giriş yapan, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’e Temayül yoklamasında yoğun bir ilgi ve sevgi seli yaşandı. Teşkilat mensupları İl Başkanlarıyla resim çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

Ak parti il ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe belediye başkanları göreve gelen Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir’e tebriklerini ilettiler.