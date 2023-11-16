Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı.“Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları” temasıyla 3 gün sürecek sempozyumda, konunun uzmanları tarafından Balıkesir’deki kazı çalışmalarının durumu ele alınıyor. Sempozyumun son gününde ise; kazı alanlarına teknik gezi yapılacak.

Tespit edilen 30 antik kente ev sahipliği yapan kadim şehir Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4’üncüsü düzenlenen“Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu” başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ile 3 gün sürecek olan sempozyum “Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları” temasıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde alanında uzman akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Protokol konuşmalarıyla başlayan sempozyumun açılış oturumu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde; Prof. Dr. Ramazan Özgan ile Prof. Dr. Adnan Diler’in konuşmalarıyla yapıldı. Sonrasında gerçekleştirilen oturumlar şu şekilde;

Gürcan Polat’ın oturum başkanlığında; Nurettin Arslan “Assos ve Komsu Polisler: Lamponia ve Gargara”, Hüseyin Murat Özgen “Kurtarma Kazılarına Başlarken Adramytteion Kırsal Sahasında Reşitköy Barajı’ndan Etkilenen Kültür Varlıkları Üzerine Tespitler, Yorumlar ve Öneriler”, Mustafa Şahin “Kios’un Kent Planı Üzerine” ve Güzin Bilir “Akheron Nekropolü Kazı Çalışmaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Ahmet Tercanlıoğlu’nun oturum başkanlığında; Feride İmrana Sıddıki’nin “Erdek Zeytinliada Meryemana Manastırı Vaftizhanesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Sibel Zenci’nin “Arkeopark Projesi Kapsamında Zeytinliada’da Yapılan Çalışmalar”, Figen Erdoğdu’nun “Bir Dini Mimari Örneği: Ayvalık Aziz Georgios Manastır Mevcut Durumu ve Koruma Önerileri ve Sabriye Çelik Uğuz’un“Arkeoloji, Müzik, Eğitim, Festival ve Turizm İlişkisinde Kültür Turizmi ve Adramytteion Festival Akademisi”konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Nurettin Arslan’ın oturum başkanlığında;Zühal Eylül İçli’nin “Klasik-Helenistik Dönem Kale Karakol Yerleşimleri ve Kült İçerikleri: Adramyttene Sahasından Örnekler”, Abdullah Kasım Sonkaya’nın “Heykeltıraşlıkta Lydia-Mysia İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Ahmet Tercanlıoğlu’nun “Kyzikos Hadrian Tapınağı Friz Kuşağı Kurban Sahnesi”, Hasan Kasapoğlu’nun “Koroplastik Verileri ile Parion’da Telesphoros Kültü ve Thrakia-Mysia-Troas Bölgeleri İle Karşılaştırmalı Analizi”, Murat Karagöz’ün “Antandros’ta Ele Geçen Asklepios Sunakları” ve Seçil Çokoğullu’nun “Antandros Nekropolisi Kurtarma Kazılarından Ele Geçen Bir Grup Pişmiş Toprak Figürin” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Zeynep Koçel Erdem’in oturum başkanlığında; Sinem Mutlu’nun “Adramytteion Antik Kenti Kazılarında Bulunan Siyah Firnisli Seramiklerin Anadolu’dan Benzer Örneklerle Değerlendirilmesi”, Hakan Aycan’ın “Klaros YK Sektörü’nde Ele Geçen Geç Roma Dönemi Açık Renkli Seramikleri”, Ramazan Yılmaz’ın “Kyzikos Antik Kenti Geç Roma Dönemi Açık Renkli Seramikleri”, Büşra Elif Kasapoğlu’nun Güncel Verilerle Hellespontos İsliği Seramiklerinin Özellikleri Dağılım Alanları”, Evren Açar’ın “Antandros Lesbos Amphoraları” ve Ali Rıza Can’ın “Mysia Bölgesinde ve Bu Bölgeye Yakın Coğrafyada Ölü Gömme Geleneklerinin Farklılaşması” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Son gün kazı alanlarına teknik gezi yapılacak

Bölgede gerçekleştirilen kazılar, kazılardan çıkan bulgular ile bu bulguların kente ve gündelik yaşama kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve turizmine olan katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alındığı sempozyumda ilk 2 gün boyunca 13 farklı oturum gerçekleştirilecek. Şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesine, Balıkesir’in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlayacak olan sempozyumun son günü ise; Balıkesir’deki kazı alanlarına teknik geziler düzenlenecek.