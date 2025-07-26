Balıkesir-Bandırma karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bandırma karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AHE 832 plakalı otomobil ile plakası bulunmayan bir motosiklet Balıkesir-Bandırma karayolunda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olan yabancı uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.B.K. ve yolcu Ç.V. ise yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.