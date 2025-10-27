Balıkesir Burhaniye'de Umre Hayrı yoğun ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen 9.Umre Hayrı yoğun ilgi gördü. Hayra katılan yaklaşık bin kişi ücretsiz umre çekilişi heyecanını yaşarken, 20 günlük umre hediyesi de Havranlı Fahri Şık’a çıktı.

Kocamide okunan mevlidin ardından dualar yapılırken, hediye çekilişi düzenlendi. Katılımcıların adlarının yazıldığı kağıtlar bir kutuya konurken, hediye çekilişine geçildi. Pek çok vatandaşa Kur’anı Kerim, Yasin Kitabı ve seccade hediyesi çıkarken, Havranlı Bağ-Kur emeklisi Fahri Şık da 20 günlük ücretsiz umre hediyesinin sahibi oldu. Fahri Şık mutluluğunu dile getirirken, firma sahibi Fuat Büke de katılımcılara teşekkür etti. Cami çıkışında da bulgur pilavı ve ayran ikramı yapıldı. Mutluluk yaşayan Fahrı Şık, " Kur’a bana çıktı. Yeniden umre nasipmiş. Fuat beye teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah, kolaylık versin" dedi. Firma sahibi Fuat Büke, " Bu sene 9. düzenledeğimiz şükür hayrımızda kura Fahri Şık ağabeyimize çıktı, Tabi ki Mekkeyi Mükerremenin ve Medineyi Münevverenin hayrına onun hatırına yapıyoruz bu düzenlemeyi. Vatandaşlara, Kur’anı Kerim, Yasin kitapları, seccade gibi hediyeler sunuyoruz. Onlar da Mekkeyi Mükerremenin ve Medineyi Münevverenin hatırına katılmaya çalışıyorlar. Heyecan yaşıyoruz. Elhamdülillah mutluyuz. Bizler huzurluyuz. İnşallah güzel bir ekip olduk. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.