Balıkesir Büyükşehir, Avlu'daki çocuk oyun grubunu yeniledi

Balıkesirlilerin çocuklarıyla birlikte çokça zaman geçirdiği Avlu Yaşam ve Aktivite Merkezinde bulunan oyun grubunu yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kapasitesini 4 kat artırdı. Çocukların can güvenliği göz önüne alınarak oluşturulan oyun grubuna; bilişsel ve zihinsel materyaller de eklendi.

Şehrin dört bir yanında bulunan parklarda yeni oyun alanları oluşturan ve mevcut durumda ömrünü yitirmiş veya talebi karşılayamayan oyun gruplarını yenileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Avlu Yaşam ve Aktivite Merkezinde bulunan oyun grubunu yeniledi. Mevcut haliyle Avlu’daki talebe yetersiz gelen oyun grubunun kapasitesini dört kat daha artıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alana yeni materyaller de ekledi. Tırmanma alanlarından kaykaya, salıncaktan tahterevalli ile zihinsel ve bilişsel oyun alanlarına kadar birçok materyali bünyesinde bulunduran yeni oyun grubu, Balıkesirlilerin çocuklarıyla birlikte çokça zaman geçirdiği Avlu Yaşam ve Aktivite Merkezinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Çocukların can güvenliği, sağlığı ve hijyen koşulları göz önüne alınarak oluşturulan yeni oyun grubunda çocuklar keyif alarak eğlenecek. Alandan küçük olduğu için sökülen oyun grubu ise daha uygun bir parkta değerlendirilecek.

Park revizyon çalışmaları devam edecek

Yeni oyun grubu hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Doğan, şöyle konuştu:

“Yücel Başkanımızın talimatları ile Avlu Aktivite ve Yaşam Merkezimizde bulunan oyun grubumuzun Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce revizyonunu gerçekleştirdik. Mevcut grubumuzun kapasitesini dört kat daha artırdık. Uluslararası standartlara uygun olarak 3 santim ile 13 santim kalınlığında EPDM kauçuk uygulaması gerçekleştirdik. Bu tarz uygulamalarımıza şehrimizin diğer bölgelerinde de devam edeceğiz.”