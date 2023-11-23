Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilciliğini ziyaretinde duygulu anlar yaşanırken İsrail’in Filistin’deki soykırımına büyük tepki gösterildi.

Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilcisi Tahsin İzci, ‘Yüreğimiz yanıyor’ diyerek mağdur ve mazlumun sesi olmak için Başkan Yücel Yılmaz’a üzerinde Filistin ve Türk bayrağı olan şal hediye etti.

Bu vahşetin bitmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz’da, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptıkları vahşet ve terördür, soykırımdır, hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Masum insanlara, sivillere, yaşlılara ve kadınlara yönelik korkunç saldırılar ne gerekçeyle olursa olsun, insanlığa sığmaz. Yüreğimiz yanıyor. Derin endişe ve üzüntü duyuyoruz” dedi. Vakfın hayırlı olmasını ve ilçede eğitime büyük destek olacağına inandığını ifade eden Yılmaz’a çevrede esnafta büyük ilgi gösterdi.